3ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA ACONTECE NESTA SEXTA EM JAGUARIÚNA

Foto Ilustrativa

Jaguariúna realiza nesta sexta-feira, dia 23 de maio, a 3ª Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, um evento essencial para discutir políticas públicas voltadas à população idosa. A conferência acontecerá das 8h às 12h, no Teatro Municipal Dona Zenaide.

Segundo a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social de Jaguariúna, a conferência é uma oportunidade para ouvir diretamente da população idosa e de seus representantes quais são as principais demandas e propostas para garantir um envelhecimento digno, ativo e cidadão.

Com o tema “Envelhecimento multicultural e democracia: urgência por equidade, direitos e participação”, o encontro tem como objetivo fomentar o debate sobre os desafios enfrentados pelas pessoas idosas em uma sociedade cada vez mais diversa e em transformação. A realização é do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Jaguariúna, com o apoio da Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social.

Serviço:

3ª Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa

Data: 23/05 (sexta-feira)

Horário: 8h às 12h

Local: Teatro Municipal Dona Zenaide – Centro