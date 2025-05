GCM adota aplicativo que identifica bikes furtadas ou roubadas em Artur Nogueira

Ferramenta gratuita ajuda as forças policiais a localizarem as bicicletas e devolverem aos donos; GCM orienta moradores a registrarem bikes no aplicativo

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Segurança e Guarda Civil Municipal (GCM), adotou o uso do aplicativo Bike Registrada, uma ferramenta gratuita que funciona como um cadastro nacional de ciclistas e registro de bicicletas. O objetivo é reforçar as ações de segurança no município, facilitando a identificação e devolução de bicicletas furtadas ou roubadas.

Com a adoção do sistema, os guardas municipais passarão a utilizar o aplicativo durante patrulhamentos e abordagens, podendo consultar se há registro de furto ou roubo de uma bicicleta localizada em situação suspeita.

MORADORES DEVEM CADASTRAR A BIKE

Para que esse processo funcione de forma eficiente, a GCM orienta os moradores que possuam bicicletas a também instalarem o aplicativo e realizarem o cadastro dos seus veículos, informando número de série, modelo e cor.

De acordo com o secretário de Segurança, Dr. Roberto Daher, além de ajudar a polícia e os ciclistas na prevenção de crimes, o uso do aplicativo pode dificultar a comercialização de bicicletas roubadas. Isso porque, assim que forem levadas dos donos, as bicicletas cadastradas passam a constar como roubadas, alertando possíveis compradores sobre a procedência irregular do veículo.

“Os casos de furto e roubo de bicicletas ainda preocupam, e o aplicativo é uma forma prática de ajudar a reduzir esse tipo de crime. Com os dados registrados, aumentamos as chances de recuperação e devolução das bicicletas aos donos, além de dificultar a revenda ilegal”, afirmou o secretário.

O aplicativo Bike Registrada está disponível gratuitamente para celulares Android (Play Store) e iOS (Apple Store).

Em caso de furto ou roubo, além de notificar o caso pelo aplicativo, o morador também deve registrar um boletim de ocorrência na Delegacia. A GCM reforça ainda a recomendação para que os ciclistas utilizem correntes e travas ao estacionar bicicletas em locais públicos.