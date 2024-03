Bairro vai ganhar uma Unidade Básica de Saúde

Recursos foram aprovados pelo Governo Federal e serão provenientes do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento)

Mogi Mirim vai ganhar a sua 12º UBS (Unidade Básica de Saúde) que será construída no Parque das Laranjeiras, Zona Leste da cidade. Os recursos já foram aprovados pelo Governo Federal, por meio do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), conforme publicação do Ministério da Saúde no DOU (Diário Oficial da União) do último dia 7.

A nova unidade, que vai ser edificada em uma área de 1,6 mil m² pertencente à Prefeitura, fica na rua Raul Brunialti, ao lado do campo do Laranjeiras. A notícia foi confirmada ao prefeito Paulo Silva, na manhã de sábado (9), através de um telefonema do vice-presidente Geraldo Alckmin, que fez questão de transmitir, pessoalmente, as boas novas.

Imediatamente, o prefeito também comunicou a secretária de Saúde, Clara Alice Franco de Almeida Carvalho. Ambos destacaram que o Laranjeiras, embora sendo um bairro importante e bastante populoso de Mogi Mirim, sempre foi negligenciado pelas administrações anteriores, sofrendo com a falta de infraestrutura.

Agora, além de um grande programa de asfaltamento, o local também receberá a nova UBS. O prédio terá uma área construída superior a 380 m², dotada de uma recepção climatizada, sanitários masculinos e femininos, além de um especial para portadores de deficiência.

Também estão previstos quatro consultórios médicos, sendo dois de acolhimento e dois gabinetes odontológicos, todos também climatizados. Também terá uma sala de vacina, sala de curativo, sala de inalação, salas de acolhimento, dispensário de medicamentos, sala de expurgo, sala de esterilização, almoxarifado, copa, estacionamento, área coberta para atividades, dentre outros. O custo da obra deve girar em torno de R$ 2,5 milhões.