Câmara Jovem discute 42 propostas na última sessão do ano

Os estudantes que integram a Câmara Jovem discutiram 42 propostas na 2ª Sessão Ordinária de 2024, realizada nesta terça-feira (12/11). Mais afiados do que no primeiro semestre, eles discutiram temas relevantes e polêmicos envolvendo a cidade de Paulínia.

Os assuntos mais discutidos foram: centro de capacitação tecnológica para jovens (autoria de André Felipe Gonçalves Carrer); bolsa de estudos para alunos que se destacam (Filipe Ribeiro Braga); programa de saúde mental nas escolas (Giovanna Barbosa Santos Pires).

O vereador jovem Felipe Parsekian defendeu pedágio nas imediações do portal greco-romano, para melhorar o trânsito do bairro Parque Brasil 500, com isenção a moradores de Paulínia.

Um projeto de lei, da vereadora jovem Duda Angelim, busca instituir o Dia Municipal da Batalha de Rimas. A ideia, segundo a autora, é incentivar a prática cultural em que participantes disputam o melhor verso. A iniciativa foi aprovada num placar apertado: 6 votos favoráveis, 5 contrários e 1 abstenção.

De todas as propostas, acabou rejeitado apenas um requerimento (cobrança de medidas ou informações), que foi o mais discutido. A proposta de Duda questionava quais ações vêm sendo realizadas pelo município para ensinar primeiros socorros a professores, funcionários e alunos das escolas da cidade.

Comandada pela presidente Júlia Prado de Carvalho, a sessão foi acompanhada por pais, professores e pelos vereadores Douglas Guarita (DC), Fabio Valadão (PL), Fábio da Van (PRTB) e Helder Pereira (PL).

Todas as propostas aprovadas serão levadas em dezembro a uma reunião com o prefeito, última atividade do ano.

Conheça as Propostas da 2ª Sessão Ordinária.

O PROJETO

A realização da Câmara Jovem é uma iniciativa de 2017, que está na quinta edição. O objetivo é formar cidadãos mais conscientes sobre o papel do Legislativo no município e no país.

Participam do projeto as escolas EMEFM Maestro Marcelino Pietrobom; EMEFM Vitor Szczepanski e Souza Silva; EE Doutor Francisco de Araújo Mascarenhas; EE Padre José Narciso Vieira Ehrenberg; EE Núcleo Habitacional José Paulino Nogueira; e EMEF Professor Domingos de Araújo.

Também fazem parte os colégios Adventista de Paulínia; Anglo Paulínia; COC Paulínia e Pitágoras. Uma nova turma será formada em 2025, com votação nas escolas parceiras.