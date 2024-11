Prefeitura inicia rematrículas para Oficinas Culturais em Artur Nogueira

Cadastro inicia nesta segunda-feira (25) e se estende até dia 29 de novembro; Garanta sua vaga

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, inicia o período de rematrícula para as Oficinas Culturais, oferecidas gratuitamente à população. O recadastramento será realizado de 25 a 29 de novembro e abrange as modalidades de Balé, Capoeira, Desenho e Teatro.

Para quem já é aluno das Oficinas Culturais e deseja continuar a atividade no próximo semestre, o período de rematrícula ocorre das 09h às 11h e, das 14h às 16h, no Centro Cultural Tom Jobim, situado no centro da cidade.

O comparecimento dos alunos é obrigatório para garantir a continuidade da vaga nas oficinas.

Documentos Necessários

Para a rematrícula, é imprescindível apresentar a xerox do RG/CPF do aluno, a xerox do RG/CPF do responsável e um comprovante de residência atualizado. De acordo com a secretária de Cultura e Turismo, Ieda Ribeiro, a documentação é exigida para assegurar a regularização da matrícula e garantir que os dados do aluno estejam atualizados.

“Lembrando que as vagas são limitadas. As Oficinas Culturais de Artur Nogueira são um importante ponto de acesso à arte e à cultura na cidade. Elas promovem o desenvolvimento artístico, social e pessoal dos alunos, além de incentivarem a expressão criativa nas mais diversas faixas etárias”, afirma Ieda.

E completa: “esse é um reflexo do compromisso da administração municipal com a inclusão cultural e o fortalecimento de laços comunitários. Temos muito orgulho de nossas oficinas culturais”.

Serviço

Período de Rematrícula: 25 a 29 de novembro de 2024

Horários: 09h às 11h e 14h às 16h

Local: Centro Cultural Tom Jobim

Documentos necessários: xerox do RG/CPF do aluno, RG/CPF do responsável e comprovante de residência