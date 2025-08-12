Preço das frutas brasileiras cai 11,1%, aponta Ceasa Campinas

Morango despenca 34,2% e berinjela dispara 45,4% na Ceasa Campinas

12/08/2025 – 12:55

Crédito: Rogério Capela/PMC

Os preços das frutas brasileiras registraram queda média de 11,1% na semana de 4 a 11 de agosto, segundo levantamento do Sacolômetro da Centrais de Abastecimento (Ceasa) de Campinas.

O destaque foi o morango, que teve a maior redução, com queda de 34,2%, passando de R$ 31,67 para R$ 20,83 o quilo. Outro produto com baixa significativa foi o mamão formosa, que caiu 31,8%, sendo vendido a R$ 3,75 por quilo.

Na contramão, frutas que fecharam em alta na última semana:

Limão tahiti: +28,6% (R$ 4,50/kg)

Melão amarelo: +20,0% (R$ 4,62/kg)

Banana nanica: +16,7% (R$ 3,50/kg)

“O preço do limão tahiti subiu por causa do começo da entressafra e da baixa maturação das frutas durante o inverno, o que resulta em uma menor oferta no mercado”, afirmou Paulo Palma, técnico de Mercado e Agricultura do entreposto.

Verduras em leve baixa

As verduras registraram nova queda de 2,2%, consolidando movimento de correção. A chicória lisa teve redução de 9,1%, passando a R$ 2,00/kg, por conta da grande oferta no mercado e pouco consumo, de acordo com Paulo. O brócolis ninja recuou 7,2%, sendo vendido a R$ 4,64/kg. A maior parte dos produtos manteve estabilidade nos preços.

Outras quedas no setor:

Pimentão verde: +10,0% (R$ 10,00/kg)

Chuchu: +10,0% (R$ 2,75/kg)

Abobrinha brasileira: +8,2% (R$ 7,22/kg)

O tomate débora teve baixa de 5,6%, vendido a R$ 4,25/kg, e a vagem macarrão reduziu 5,3%, comercializada a R$ 13,85/kg. “A vagem registrou pequena queda de preço devido ao preço alto praticado, que gerou uma retração nas vendas” explicou o técnico.

Legumes voltam a subir

Após semanas de quedas, os legumes registraram alta de 2,4%. A berinjela teve a maior valorização da semana em todos os segmentos, disparando 45,4% e passando a R$ 7,27/kg.

Raízes e tubérculos em recuperação

O segmento apresentou alta de 2,0%, puxada pela batata doce, que teve valorização de 25%, passando a R$ 2,50/kg pelo aumento no consumo. A cenoura subiu 11,1%, sendo vendida a R$ 2,50/kg. Os demais produtos mantiveram preços estáveis, incluindo o alho nacional que permaneceu a R$ 24,00/kg.

Ovos continuam em queda

O setor de ovos registrou nova baixa de 2,6%, com o ovo branco recuando 5,4% e passando a R$ 175,00 (30 dúzias) pela grande oferta no mercado e no comércio em geral, de acordo com explicação de Paulo Palma.

Sobre o Sacolômetro

O Sacolômetro é uma publicação semanal da Ceasa Campinas que monitora as variações de preços dos principais produtos hortifrutigranjeiros. A ferramenta oferece transparência ao mercado e auxilia na tomada de decisões comerciais.