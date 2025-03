Prefeito de Amparo Lança Campanha Contra Novas Praças de Pedágio na Região

Foto Ilustrativa

O prefeito de Amparo, Carlos Alberto, iniciou uma mobilização para barrar a instalação de novas praças de pedágio na região, após o Governo do Estado de São Paulo concluir as audiências públicas para a concessão das rodovias da Rota Mogiana e Rota Circuito das Águas. O plano prevê a criação de 37 novas praças de pedágio em diversas cidades, o que, segundo o prefeito, terá um impacto negativo na economia local e no turismo.

Carlos Alberto enfatizou a preocupação com o afastamento de turistas devido ao aumento nos custos de deslocamento, o que pode prejudicar significativamente as cidades que dependem do setor. Em resposta, ele anunciou uma campanha para coletar assinaturas para um Projeto de Lei de Iniciativa Popular que visa estabelecer diretrizes mais rígidas para a instalação de novos pedágios.

A proposta prevê que novas praças de pedágio só possam ser instaladas com uma distância mínima de 60 km entre elas e que nenhuma possa ser construída a menos de 40 km dos limites das Estâncias do Estado de São Paulo. Para que o Projeto de Lei seja encaminhado à Assembleia Legislativa, são necessárias 180 mil assinaturas, o que corresponde a 0,5% do eleitorado estadual, conforme previsto na Constituição Estadual de São Paulo.

“Tenho certeza de que é possível conseguirmos essa quantidade de assinaturas. Precisamos da união de todos para impedir que essas novas praças prejudiquem o desenvolvimento econômico e o turismo da nossa região”, afirmou o prefeito em suas redes sociais.

A campanha já começou e aqueles que desejam apoiar podem acessar o link divulgado pelo prefeito para mais informações e participação na coleta de assinaturas: Link para o Facebook.

