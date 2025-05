Prefeito e vice de Santo Antônio de Posse buscam recursos em Brasília

Saúde, educação e saneamento foram os principais focos das reuniões na capital federal

O prefeito Ricardo Cortez e o vice-prefeito Preto Eventos estiveram em Brasília nesta semana cumprindo uma série de agendas em busca de recursos e melhorias para Santo Antônio de Posse. As reuniões envolveram diferentes áreas da administração, com foco em saúde, educação e saneamento.

Essa foi a primeira viagem oficial da nova gestão como prefeito e vice-prefeito, e foi marcada por encontros produtivos com autoridades e órgãos federais.

Na área da saúde, Cortez e Preto estiveram no gabinete do deputado federal Carlos Zarattini, onde solicitaram uma emenda parlamentar de R$ 1 milhão para o término das obras e aquisição de mobiliário do novo Pronto-Socorro Avançado. Zarattini é um parceiro frequente do município e tem demonstrado compromisso com a cidade.

Na pauta da educação, os dois se reuniram com os representantes Rosangela Fortes e Rodrigo Fávero, da Secretaria de Relações Institucionais, para reforçar o pedido já protocolado por meio do PAC 1 para a construção de uma creche no bairro Bela Vista e a aquisição de um novo ônibus escolar para a rede municipal.

Outra agenda importante foi na sede da Fundação Nacional de Saúde (Funasa), onde solicitaram recursos para melhorias na estrutura de água do município. A Funasa é o órgão federal responsável por apoiar ações de saneamento básico, especialmente em cidades de pequeno e médio porte.

O prefeito Ricardo Cortez ressaltou os desafios do atual cenário:

“Sabemos que o cenário em nível federal não é fácil, principalmente para municípios menores como o nosso. Há pouca margem para investimentos e a concorrência por recursos é enorme. Ainda assim, viemos a Brasília com projetos em mãos e disposição para batalhar por melhorias concretas para Santo Antônio de Posse.”

Durante a visita à capital federal, o prefeito e o vice também tiveram a oportunidade de conhecer o desembargador José Pedro Camargo, do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (TRT-15), com sede em Campinas. O desembargador atua na Justiça do Trabalho, que julga questões relacionadas às relações de trabalho e emprego, e possui vínculos familiares com cidades próximas, como Mogi Mirim e Amparo.