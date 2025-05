Jonas Montedioca realiza recital gratuito no Centro Cultural de Mogi Mirim

O pianista Jonas Montedioca, de 18 anos, fará uma apresentação gratuita no Salão Nobre do Centro Cultural “Lauro Monteiro de Carvalho e Silva”, em Mogi Mirim. O recital será neste domingo, 25 de maio, às 10h. A realização é da Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo. No repertório, peças de períodos diferentes da história da música, desde clássicos como Beethoven, passando por românticos como Chopin e Rachmaninoff, indo em direção ao modernismo, passando por Debussy até chegar em Edino Krieger, e, finalmente, alcançando a música popular, com Chico Buarque.

Jonas conquistou uma bolsa de estudos em piano na Sam Houston State University, nos Estados Unidos, e agora busca apoio para realizar esse sonho. O recital faz parte da campanha criada por ele para arrecadar R$ 50 mil e cobrir os custos com viagem, moradia e visto. É possível contribuir via Pix para a chave pianoarrecadacao@gmail.com ou pela vaquinha on-line: https://www.vakinha.com.br/5408236.

“Esta é uma oportunidade que com certeza vai mudar a minha vida, e cada contribuição é uma motivação pra eu me dedicar ainda mais à música”, afirma Jonas.

O jovem iniciou os estudos em 2021, na Escola Municipal de Iniciação Artística de Mogi Guaçu (Emia), e já acumula conquistas importantes: foi premiado no 22º Concurso de Piano Souza Lima (São Paulo) e no Concurso Nacional de Piano Pró Música (Campinas). Estudou com os professores Gustavo Nunes, Renato Barzon e atualmente é orientado por Filipe Alexandrino.

Ingresso: Gratuito

Local: Salão Nobre do Centro Cultural “Lauro Monteiro de Carvalho e Silva”

Data: 25/05 (domingo)

Horário: 10h

Pix: pianoarrecadacao@gmail.com

Vakinha: vakinha.com.br/5408236

Instagram/TikTok: @jonasmontedioca