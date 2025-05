Prefeitura promove campanha para fortalecer qualidade do solo em Artur Nogueira

5ª Campanha Calagem de Outono oferece orientação técnica e serviços a produtores; iniciativa será encerrada com Dia de Campo em 16 de maio

Em mais uma ação de fortalecimento da agricultura local, a Prefeitura de Artur Nogueira tem promovido a 5ª Campanha Calagem de Outono. A iniciativa, liderada pela Secretaria de Agricultura, tem como principal objetivo orientar os produtores rurais sobre práticas sustentáveis de manejo e conservação do solo, com foco especial na correção da acidez e no uso adequado do calcário.

Durante todo o período da campanha, a Secretaria tem intensificado as ações de assistência técnica e extensão rural, oferecendo orientações práticas, capacitações específicas, além de realizar recomendações técnicas e envio de amostras para análise de solo.

O encerramento da campanha acontece em 16 de maio (sexta-feira), com a realização de um “Dia de Campo – Indicadores de qualidade do solo” no Sítio Palmeiras (Rodovia dos Agricultores), das 7h30 às 12h. O evento reunirá produtores, instituições de ensino, pesquisa e extensão para uma manhã de troca de conhecimento, com demonstrações em campo e estações temáticas voltadas à conservação e correção do solo.

“A campanha reforça o compromisso da gestão com a sustentabilidade no campo e o fortalecimento da agricultura local, promovendo o uso consciente de insumos e a preservação dos nossos recursos naturais”, destaca o secretário de Agricultura, Odair Boer.

O Dia do Campo é uma realização da Prefeitura de Artur Nogueira, com apoio da Calcário Embracal, Instituto Agronômico de Campinas (IAC), CATI Mogi Mirim, UNESP, UNASP, Embrapa Meio Ambiente e Rede Agroecologia Leste Paulista.

Para mais informações sobre a campanha ou participação no Dia de Campo, os interessados podem procurar a Casa da Agricultura, localizada na Rua Nossa Senhora das Dores, nº 326, no Centro, ou entrar em contato pelo telefone (19) 3827-9723.

PROGRAMAÇÃO – DIA DE CAMPO

16 de maio – 7h30 às 12h

Local: Sítio Palmeiras – Rodovia dos Agricultores

-07h30 – Recepção e abertura do evento

-08h às 11h – Estações:

Estação 1: Ações integradas de Assistência Técnica e Extensão Rural relacionadas à conservação do solo – Secretaria de Agricultura de Artur Nogueira e CATI regional Mogi Mirim

Estação 2: Práticas de conservação do solo – UNASP Campus Engenheiro Coelho

Estação 3: Calcário: o alicerce da agricultura. Diferenças de origem e uso na mistura com gesso – Embracal

Estação 4: Indicadores da qualidade do solo – UNESP Rio Claro e Centro de Engenharia e Automação do IAC

-11h – Esclarecimento de dúvidas e informes gerais

-11h30 – Encerramento