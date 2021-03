Prefeito envia Projeto de Lei (PL) para triplicar repasse mensal para a APAE

O Prefeito de Engenheiro Coelho, Dr. Zeedivaldo Alves de Miranda, encaminhou um Projeto de Lei (PL), para votação dos vereadores, que triplica o valor do repasse para a Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), da cidade. Atualmente, o valor repassado à entidade, que presta um serviço relevante a população, é de R$ 5 mil. Com a aprovação do PL, o valor passará para R$ 15 mil ao mês.

A partir de um pedido, feito pela presidente do Fundo Social de Solidariedade, a primeira-dama, Ana Paula, o prefeito encaminhou o pedido para a realização de um estudo de viabilidade técnica e financeira. Com o aval positivo das áreas técnicas, o departamento jurídico deu início a redação do PL.

Desde o início do mandado, Dr. Zeedivaldo vem se esforçando na melhoria dos gastos públicos. O aumento do valor do repasse a APAE só será possível depois de vários ajustes feitos pela atual gestão no departamento financeiro. No caso da APAE, há sete anos a prefeitura municipal não fazia nenhum reajuste no valor do auxílio.

Na última semana, o prefeito realizou uma audiência com representantes da associação para apresentar o Projeto de Lei e informar que enviaria para aprovação dos vereadores. Somente após a aprovação do PL que o repasse sofrerá o reajuste.

Além do repasse financeiro, a prefeitura contribui com a APAE fornecendo funcionários. No total, são sete profissionais cedidos pela prefeitura para a associação, sendo três professoras, dois motoristas e duas auxiliares de serviços gerais.

Agora o projeto segue para votação dos vereadores. A votação está prevista para acontecer na próxima sessão ordinária da Câmara, que ocorre na segunda-feira (8).

“Creio que os vereadores também acreditam na importância do trabalho realizado pela APAE. Sendo assim, torço para que os vereadores aprovem de forma unânime o reajuste desse repasse, que está congelado há sete anos. A APAE merece o nosso reconhecimento e nosso apoio”, completou o prefeito.