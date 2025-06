Campeonato Amador agita Santo Antônio de Posse com vitórias expressivas e equilíbrio em campo

Imagem Ilustrativa

Real Aliança, Alagoas, Atlético Possense e Figueirense brilham na rodada do fim de semana

O 21º Campeonato de Futebol Amador de Santo Antônio de Posse segue movimentando o campo municipal José Ferreira Neto, com partidas disputadas e muita emoção para os torcedores.

No sábado (21), o Real Aliança não tomou conhecimento do adversário e aplicou uma goleada por 5 a 1 sobre o São Judas F.C., mostrando força ofensiva e bom entrosamento. Na segunda partida, o equilíbrio prevaleceu, mas o Alagoas saiu com a vitória por 1 a 0 contra o União Possense F.C., em um duelo de muita marcação e chances limitadas.

Já no domingo (22), os dois jogos terminaram com o mesmo placar: 2 a 0. O Atlético Possense venceu o Fazendinha com autoridade, enquanto o Figueirense superou o Maria Helena F.C., consolidando-se como um dos favoritos ao título.

Próximos confrontos – Fim de semana de 28 e 29 de junho:

Sábado (28):

13h30: Figueirense × C.S.A.

15h15: Paulista × São Judas F.C.

Domingo (29):

8h00: Canarinho × 100 Limites

9h45: Explosão × Maria Helena F.C.

A expectativa é de mais grandes jogos e arquibancadas cheias, em um campeonato que valoriza o futebol local e a paixão dos possenses pelo esporte.