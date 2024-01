Prefeito participa de cerimônia de passagem de comando da 11ª Brigada de Infantaria

Crédito Foto: Carlos Bassan

MecanizadaGeneral Agnaldo Oliveira Santos, que deixa a função de comandante, recebeu certificado e medalha da Defesa Civil pela contribuição em causas humanitárias

O prefeito Dário Saadi participou, na manhã desta sexta-feira, 5 de janeiro, da cerimônia da passagem de comando da 11ª Brigada de Infantaria Mecanizada, no pátio da 28º Batalhão de Infantaria Mecanizada, no Jardim Chapadão.

O general de Brigada, Agnaldo Oliveira Santos passou o comando ao general César França Budó. Antes da passagem de comando, houve uma solenidade no Casarão da Brigada para colocação da fotografia do general Oliveira na galeria de ex-comandantes da Brigada.

O prefeito Dário Saadi ressaltou a importância do Exército Brasileiro, que tem papel fundamental de colaboração e parceria. “Em Campinas, tivemos apoio do Exército para importantes ações, como na vacinação contra a Covid, campanha do agasalho, distribuição de cestas básicas, instalação da ponte metálica de campanha onde houve estragos pelas chuvas, entre outras.”

Após a passagem de comando, o general Santos retornará a Brasília, no exercício do cargo de comandante da 11ª Região Militar. O novo comandante, general Budó, nasceu no Paraguai, foi chefe da 4ª seção do Corpo de Cadetes e comandante do curso de Cavalaria da Academia Militar das Agulhas Negras (Aman), entre outros cargos.

“Ao longo da vida profissional são os desafios que nos impulsionam para fazermos a diferença, encontramos soluções, trabalharmos em conjunto com afinco, aprendermos com as experiências e superarmos os limites”, disse o general Oliveira, durante a cerimônia.

“Os comandantes que passaram por aqui realmente nos inspiram a continuarmos com a missão e darmos o melhor de nós. Foi isso que o general Oliveira fez, em mais de dois anos de comando. Trabalhou intensamente por esta Brigada. Aproveito este momento para agradecer ao general Oliveira pela recepção calorosa.”, disse o novo comandante, general Budó.

Entrega de medalha ao general Santos

O prefeito Dário Saadi e o diretor da Defesa Civil de Campinas, Sidnei Furtado, entregaram certificado e medalha da Defesa Civil de Campinas, concedida anualmente desde 2012, ao general Agnaldo Oliveira Santos.

A medalha é entregue a pessoas que contribuíram de forma relevante com as ações do sistema municipal de proteção e Defesa Civil. Ele recebeu a honraria pelo apoio humanitário concedido em situações de emergência como o fornecimento da ponte de campanha do Exército no Jardim das Bandeiras. A ponte havia caído com as chuvas.