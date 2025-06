Homenagem da OAB pelos 70 anos de Santo Antônio de Posse

13 de Junho – 70 Anos de Santo Antônio de Posse

Neste dia especial, em que Santo Antônio de Posse celebra 70 anos de emancipação político-administrativa, a 232ª Subseção da OAB de Jaguariúna e sua Subsede em Santo Antônio de Posse se unem à população para render homenagens a esta cidade que tanto contribui para o fortalecimento da cidadania, da justiça e do desenvolvimento regional.

Santo Antônio, padroeiro da cidade, é símbolo de fé, caridade e devoção popular. Reconhecido por sua dedicação aos pobres e por ser intercessor das causas impossíveis e dos relacionamentos, sua figura inspira não apenas a religiosidade do povo possense, mas também os ideais de fraternidade e solidariedade que sustentam a vida em comunidade.

Terra de gente acolhedora, de tradições marcantes e de um futuro promissor, Santo Antônio de Posse é exemplo de progresso e compromisso com os valores democráticos. Ao longo dessas sete décadas, a cidade construiu uma trajetória de crescimento baseada no trabalho, na fé e na união de sua gente.

A Ordem dos Advogados do Brasil, por meio de sua representação local, parabeniza todas as autoridades, servidores públicos, advogadas, advogados e, especialmente, cada cidadã e cidadão possense que, com dignidade e perseverança, fazem desta cidade um lugar melhor para viver.

Parabéns, Santo Antônio de Posse, pelos seus 70 anos de história!

Caio Vicenzotti

Presidente da 232ª Subseção da OAB – Jaguariúna e Subsede de Santo Antônio de Posse