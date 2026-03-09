Prefeitura abre agendamento para vacinação antirrábica em Artur Nogueira

Cerca de 50 doses estarão disponíveis nesta primeira etapa e agendamento deve ser feito previamente pelo WhatsApp

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Saúde, informa que está aberto o agendamento para vacinação antirrábica de cães e gatos no município.

Nesta primeira etapa, serão disponibilizadas 50 doses da vacina, destinadas à imunização dos animais como medida de prevenção e controle da raiva. A Prefeitura destaca que novas etapas de vacinação serão realizadas ao longo do ano, com a oferta de novas doses conforme a disponibilidade.

A vacinação será realizada no Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal, localizado na Rua Vereador Orlando Furin, 120, no bairro D. Malago.

Os tutores interessados devem realizar o agendamento prévio pelo WhatsApp (19) 3877-1505, já que o número de doses disponíveis nesta etapa é limitado.

A Vigilância em Saúde (VISA) reforça que a vacinação é fundamental para prevenir a raiva, uma doença grave que pode afetar animais e seres humanos. Por isso, a orientação é que os responsáveis aproveitem a oportunidade e garantam a imunização dos cães e gatos dentro das vagas disponíveis.