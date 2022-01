Prefeitura abre agendamento para vacinação de crianças

A Prefeitura de Paulínia vai abrir nesta segunda-feira, às 15 horas, agendamento para Vacinação de Crianças de 5 a 11 anos com comorbidades e deficiência permanente. O município tem mais de 11 mil crianças entre 5 e 11 anos, segundo dados do IBGE.

As comorbidades e deficiências contempladas estarão disponíveis no site de agendamento. De acordo com a Secretaria de Saúde, será necessário apresentar comprovação médica da comorbidade, com número legível do CRM (Relatório ou Receita Médica).

A vacinação ocorrerá no dia 19 de janeiro, nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Centro II e João Aranha, e é obrigatória a presença dos pais ou responsável.

O agendamento pelo site oficial paulinia.sp.gov.br ou 156.