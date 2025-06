Vôlei de Artur Nogueira conquista série de vitórias em campeonatos regionais

Jogos foram disputados no sábado (7) e domingo (8), com apoio da Prefeitura

As equipes da Associação Desportiva de Vôlei (ADV) de Artur Nogueira encerraram o último fim de semana com uma sequência de vitórias expressivas em diferentes campeonatos regionais.

Os jogos foram disputados entre os dias 7 e 8 de junho, com apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer.

Para o secretário Caio Rodrigues, os resultados são reflexo de um trabalho contínuo e planejado. “Essas vitórias são fruto de muito treinamento, dedicação e do comprometimento das equipes técnicas e atletas. É gratificante ver o esporte de Artur Nogueira evoluindo com tanta força nas quadras e nas areias”, afirmou.

Campeonato da ADR

No domingo (8), a quadra esportiva da Escola Modelo foi palco de quatro partidas da Associação Desportiva Regional (ADR), todas com vitória para os times nogueirenses. No feminino Sub-16, a ADV venceu Jacutinga por 3 sets a 0.

No masculino Sub-18, a equipe superou Águaí por 3 a 1, com parciais de 25×20, 25×20, 24×26 e 25×18. O time masculino Sub-21 também venceu Águaí por 3 sets a 0, com parciais de 25×19, 25×20 e 25×18.

Já o feminino Sub-21 manteve o bom desempenho e também derrotou Águaí por 3 sets a 0.

Associação Pró-Voleibol

Ainda no domingo, as equipes adultas entraram em quadra pela APV. O time feminino venceu Poços de Caldas por 3 a 1, com destaque para a atleta Carol Avolio, que teve atuação decisiva.

Na sequência, o time masculino adulto também conquistou a vitória, batendo Pirassununga por 3 sets a 1.

Copa Jaguariúna

No sábado (7), o time feminino Sub-17 da ADV entrou em quadra contra Jaguariúna e venceu por 3 sets a 0, com parciais de 25×10, 25×16 e 25×17.

Já em Campinas, o masculino Sub-23 venceu a equipe Okami por 3 a 2 em uma partida acirrada, com parciais de 21×25, 25×17, 22×25, 25×23 e 15×12.

Vôlei de Praia Sub-18

A dupla Lohana e Maria Clara Peralta representou Artur Nogueira na etapa estadual do Sub-18, realizada no domingo em Campinas. As atletas conquistaram o vice-campeonato, reforçando o protagonismo nogueirense também na areia.

O diretor de Esporte, Paulo Henrique de Souza, reforçou a importância do apoio institucional. “Temos investido em todas as categorias, desde a base até o adulto. Ver nossos times vencendo em tantas frentes mostra que estamos no caminho certo”, destacou.