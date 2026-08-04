Prefeitura abre inscrições para curso gratuito de processamento de frutas e legumes

A Prefeitura de Santo Antônio de Posse, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, está com inscrições abertas para o curso gratuito de Processamento de Frutas e Legumes, oferecendo uma nova oportunidade de qualificação profissional para moradores que desejam aprender novas técnicas, ampliar seus conhecimentos e criar alternativas de geração de renda.

A capacitação será realizada nos dias 13, 14 e 15 de agosto, das 8h às 17h, no Centro Múltiplo do Idoso, localizado na Rua Prefeito Pedro Ferreira Alves, nº 254.

Durante os três dias de curso, os participantes terão acesso a aulas teóricas e práticas sobre seleção, higienização, corte, conservação e embalagem de frutas e legumes, aprendendo técnicas que podem ser aplicadas tanto no consumo doméstico quanto na produção para comercialização.

Pensando no conforto dos participantes, a Prefeitura também oferecerá café da manhã e almoço gratuitos, servidos no próprio local da capacitação.

Ao todo, estão disponíveis 12 vagas, que serão preenchidas por ordem de inscrição.

As inscrições devem ser realizadas presencialmente na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, localizada na Rua Santo Antônio, nº 376, Centro, mediante apresentação de um documento oficial com foto.

Para a Secretária Municipal de Desenvolvimento Social, Silvana Pinck Cortez, investir em qualificação é investir nas pessoas. “Nosso objetivo é oferecer oportunidades para que os moradores possam aprender uma nova atividade, desenvolver habilidades e até mesmo transformar esse conhecimento em uma fonte de renda. Além disso, buscamos proporcionar um ambiente acolhedor para todos os participantes, por isso também ofereceremos café da manhã e almoço durante os dias de curso”, destacou.

A Prefeitura de Santo Antônio de Posse segue ampliando as ações de capacitação profissional, incentivando o desenvolvimento pessoal, a autonomia e a geração de novas oportunidades para a população.