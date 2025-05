Prefeitura amplia vacinação contra gripe para toda a população em Artur Nogueira

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Saúde, anunciou que, a partir desta terça-feira (20), a vacinação contra a gripe está liberada para toda a população a partir dos 6 meses de idade. A medida segue as diretrizes do Governo do Estado e do Ministério da Saúde e visa ampliar a proteção dos nogueirenses contra sintomas graves da gripe, especialmente durante o período de maior circulação de vírus respiratórios.

A secretária de Saúde, Daiane Mello, reforça a importância da imunização. “Estamos em um momento de atenção com as doenças respiratórias e a vacina é a forma mais eficaz de prevenção. Convidamos toda a população a procurar as unidades de saúde e se proteger”, destaca.

A vacinação está disponível nas seguintes unidades de saúde: Blumenau; Coração Criança (com a USF Sacilotto em reforma, a unidade do Coração Criança também tem atendido pacientes do bairro Sacilotto); São Vicente; Espaço Mãe e Filho; Terezinha Vicensotti; Bom Jardim; e Jardim do Lago.

A enfermeira Juliana de Oliveira explica que a vacina contra a influenza é essencial para reduzir complicações e óbitos causados pela gripe. “A vacinação promove proteção durante o período de maior circulação do vírus, reduzindo o agravamento da gripe e evitando complicações, internações e óbitos”, afirma.

Neste ano, o imunizante protege contra os vírus da gripe A (H1N1 e H3N2) e B. A vacina pode ser administrada simultaneamente com outras do Calendário Nacional de Vacinação.