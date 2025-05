Feriado do Dia do Trabalho deve atrair 1,2 milhão de turistas a destinos de São Paulo

Parque Van Gogh, em Holambra (Foto:Tacio Philip Sansonovski)

Movimentação financeira direta chega a R$ 1,4 bilhão e gastos médio do turista serão de R$ 1.167

Pouco mais de uma semana após o feriado de Páscoa e Tiradentes, o turismo ganha uma nova oportunidade de movimentar toda a sua cadeia produtiva, com o Feriado do Trabalho, entre os dias 1 e 4 de maio. De acordo com estimativa do Centro de Inteligência da Economia do Turismo (CIET), o Estado de São Paulo deve receber cerca de 1,2 milhão de turistas, que acrescentam R$ 1,4 bilhão à economia do estado.

Será um feriado de temperatura agradável e sem grandes volumes de chuva na maior parte do estado, o que estimula ainda mais as viagens. “Temos a vantagem de ter um grande fluxo de visitantes, o maior do país, um público que desde a pandemia consome cada vez mais destinos paulistas”, afirma o secretário Roberto de Lucena, da Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP). O gasto médio do visitante será de R$ 1.167.

A meia estação diversifica o cenário das viagens de verão, concentradas em destinos de sol e praia, e privilegia destinos de serra, como os da Mantiqueira Paulista, e do interior do estado, como Barra Bonita, Itu, Espírito Santo do Pinhal, Amparo e Brotas, todos com programação especial para adultos e crianças. Este ano, serão 18 feriados, incluindo os do município, estaduais e federais.

O turismo de lazer e de negócios cresce ano a ano em São Paulo. A previsão é que 51 milhões de turistas circulem no estado de São Paulo em 2025, a maioria do próprio país (48,5 milhões). O PIB do turismo paulista deve alcançar 9,7% do total do Estado até o fim deste ano e movimentar R$ 340 bilhões.

Fonte Agência SP