Conecta MEI será realizado em parceria entre Prefeitura, Sebrae-SP e ACISAP

A Prefeitura Municipal em parceria com o Sebrae-SP e a Associação Comercial e Industrial de Santo Antônio de Posse (ACISAP), realiza na próxima terça-feira, 27 de maio, o Conecta MEI, evento que integra a programação da Semana do MEI 2025, marcada para acontecer entre os dias 26 e 31 de maio.

O encontro será voltado especialmente aos microempreendedores individuais (MEIs) da cidade e da região, com o objetivo de promover conexões estratégicas, estimular parcerias e fortalecer redes de contato entre os participantes. A proposta é criar um ambiente favorável ao networking e à geração de oportunidades de negócios, com participação aberta a MEIs de todos os segmentos.

A supervisora de Gestão da Secretaria de Governo, Mônica Calixto, destaca a importância da atuação conjunta entre o poder público e as instituições de apoio ao empreendedor. “Essa parceria mostra o compromisso da administração municipal com o desenvolvimento econômico da cidade. Iniciativas como o Conecta MEI fortalecem os pequenos negócios e ampliam as oportunidades para quem empreende no município”, afirma.

Para o presidente da ACISAP, Matheus Mike, o evento reforça o papel fundamental dos microempreendedores na economia local. “Eles contribuem diretamente para a geração de empregos, a formalização de negócios e o desenvolvimento de diversos setores. Nosso compromisso é oferecer suporte para que os MEIs possam prosperar e alcançar seus objetivos”, completa.