Prefeitura anuncia recapeamento de importante avenida de Artur Nogueira

Via recebe melhorias no asfalto e sinalização; outras ruas e avenidas também serão contempladas

A Prefeitura de Artur Nogueira anunciou o início do recapeamento da Avenida Magdalena Sanseverino Grosso, no Jardim Resek. A via tem recebido melhorias no asfalto e sinalização, resultado de uma parceria entre a Administração Municipal e o Governo do Estado de São Paulo.

O prefeito Lucas Sia (PSD) destacou a importância da obra para os moradores da região. “Estamos felizes em poder oferecer mais segurança e conforto para os moradores de Artur Nogueira. A recuperação das vias é uma das prioridades do nosso governo e é uma conquista que trará inúmeros benefícios para a população que utiliza essa avenida diariamente”, disse.

O secretário de Planejamento Fernando Arrivabene explicou que o recapeamento prolongará a vida útil da via e proporcionará melhores condições de tráfego aos pedestres e motoristas. “É um processo de manutenção que busca melhorar a condição do asfalto, corrigindo imperfeições, ondulações e buracos, e garantindo mais segurança e conforto”, frisou.

Segundo Sia (PSD), a Prefeitura vem trabalhando com empenho para melhorar as ruas e avenidas em situações mais críticas, e outras áreas também receberão melhorias no asfalto e sinalização em breve. “Nosso objetivo é melhorar a qualidade de vida da população, e a recuperação das vias é uma importante medida nesse sentido”, destacou o prefeito.

CANAL DA OUVIDORIA

O canal da Ouvidoria, disponível no WhatsApp (19) 3827-9710, é uma opção para que os moradores indiquem as ruas que precisam de melhorias, sugiram melhorias e façam reclamações em relação aos serviços oferecidos pela administração pública.

A população pode acompanhar o andamento das obras e outras iniciativas da Prefeitura por meio do site oficial ou nas redes sociais.