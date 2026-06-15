Prefeitura avança com obras da nova USF Rural do Coração Criança em Artur Nogueira

Unidade, localizada no bairro Nosso Chão, ampliará o acesso da população rural aos serviços de saúde

A Prefeitura de Artur Nogueira segue avançando com as obras da nova Unidade de Saúde da Família (USF) Rural do Coração Criança, que está sendo construída no bairro Nosso Chão.

A unidade será destinada ao atendimento da população da zona rural, fortalecendo a rede municipal de saúde e ampliando o acesso aos serviços oferecidos pelo município.

Com 389,78 metros quadrados de área construída, a nova USF está sendo planejada para ampliar a oferta de atendimentos na atenção básica, proporcionando mais conforto aos pacientes e melhores condições de trabalho às equipes de saúde.

A obra integra os investimentos realizados pela Administração Municipal para fortalecer a saúde pública e ampliar a cobertura dos serviços prestados à população.

Quando concluída, a unidade contribuirá para aumentar a capacidade de atendimento do município e aproximar ainda mais os serviços de saúde das comunidades rurais.

Além de reforçar a estrutura da rede municipal, a nova unidade permitirá que moradores da zona rural tenham acesso mais próximo aos atendimentos, reduzindo deslocamentos e fortalecendo o acompanhamento preventivo e contínuo das famílias.

O prefeito Lucas Sia (PL) destaca a importância do investimento para os moradores da região.

“A população da zona rural merece ter acesso à saúde cada vez mais perto de casa. Essa unidade vai ampliar nossa capacidade de atendimento e oferecer mais comodidade às famílias que vivem nessa região. É um investimento que fortalece a atenção básica e melhora a qualidade dos serviços prestados à população”, afirma o chefe do Poder Executivo.

A construção da USF Rural do Coração Criança representa mais um importante avanço na infraestrutura de saúde de Artur Nogueira.

Quando concluída, a unidade passará a integrar a rede municipal de saúde, ampliando a cobertura da atenção básica e reforçando o atendimento às famílias da zona rural do município.