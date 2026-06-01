Grupo Firmes no Caminho conclui jornada de Holambra a Aparecida

Peregrinos saíram no dia 19 de maio e chegaram ao Santuário Nacional no dia 31, após dias de caminhada, oração, superação e fé

O grupo Firmes no Caminho, de Holambra, concluiu no dia 31 de maio uma jornada marcada por fé, emoção e superação até o Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida.

A caminhada teve início no dia 19 de maio, com saída de Holambra, e reuniu peregrinos que enfrentaram dias de estrada, subidas, cansaço físico e momentos de profunda reflexão. Ao longo do percurso, o grupo manteve a rotina de iniciar cada dia com oração, pedindo proteção a Deus e a Nossa Senhora Aparecida antes de seguir caminho.

No último dia da peregrinação, por volta das 6h, os integrantes se reuniram mais uma vez para rezar antes de iniciar o trecho final. Como o percurso era de aproximadamente 18 quilômetros, o grupo optou por caminhar com tranquilidade, fazendo paradas para descanso e também para dar tempo de familiares e amigos chegarem ao Santuário.

A chegada aconteceu por volta das 10h, em um momento marcado por forte emoção. O reencontro com familiares e amigos foi registrado com abraços, beijos, lágrimas e fotos que simbolizaram o encerramento de uma jornada especial.

O grupo Firmes no Caminho agradeceu todas as mensagens de carinho e incentivo recebidas durante o trajeto. Segundo os participantes, esse apoio foi fundamental para que todos concluíssem a caminhada com sucesso, fé e determinação.

Confira os depoimentos dos participantes:

Jefferson

Que jornada incrível e abençoada! Concluir o Caminho da Fé em 2026 com nosso grupo Firmes no Caminho, partindo de Águas da Prata até a Casa da Mãe Aparecida, é uma conquista gigantesca, tanto para o corpo quanto para a alma.

São mais de 300 quilômetros de muita superação, subidas desafiadoras pela Serra da Mantiqueira, paisagens inesquecíveis e, acima de tudo, muita fé, reflexão e solidariedade entre os peregrinos. Chegar ao Santuário Nacional e avistar a Basílica depois de tantos dias de caminhada é uma emoção única e indescritível.

Lola

Para mim, o Caminho da Fé é algo impossível de explicar completamente. Só quem o percorre consegue entender a imensidão da gratidão que sentimos a cada serra vencida, a cada descida, a cada passo e a cada suspiro ao longo do caminho.

É nessa caminhada que descobrimos o que cada um foi buscar dentro de si e quantos motivos temos para agradecer por cada momento de nossas vidas.

O Caminho da Fé é como um grande livro, onde aprendemos o que realmente importa. Aprendemos a ouvir mais, a ter mais paciência com o próximo, a respeitar o tempo das coisas e a não querer atropelar tudo o que aparece à nossa frente.

Nesta jornada, tive a alegria de compartilhar momentos inesquecíveis com meus amigos Paulo Alves, Simone, Mirella e Jefferson, além do privilégio de ter ao meu lado meu querido Rian, cuja companhia tornou tudo ainda mais especial.

E, ao chegar à casa da Mãe, no Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, a emoção tomou conta do meu coração. Fui recebido com muito carinho pelos amigos, por meu filho Maicon e por meu irmão Sérgio, tornando esse momento ainda mais marcante.

Hoje, só tenho a agradecer. Agradecer pela força recebida durante o caminho, pelas pessoas que caminharam ao meu lado, pelos ensinamentos, pelas superações e, acima de tudo, pela proteção e bênçãos de Nossa Senhora Aparecida.

Levo comigo a certeza de que cada passo valeu a pena e que essa experiência ficará guardada para sempre em meu coração.

Mirella

Concluir o Caminho da Fé pela segunda vez foi uma das experiências mais marcantes da minha vida. Foram 318 quilômetros percorridos ao longo de 11 dias, em uma jornada que exigiu muito mais do que preparo físico. Cada quilômetro trouxe desafios, superações, aprendizados e momentos profundos de reflexão.

Ao longo do caminho, enfrentei cansaço, dores e limitações, mas também encontrei força onde nem imaginava que existia. A caminhada nos ensina a desacelerar, a valorizar as coisas simples e a confiar mais em Deus e em nós mesmos. Quando passamos tantas horas caminhando, temos a oportunidade de olhar para dentro e perceber o que realmente importa.

A chegada ao Santuário, no dia 30 de maio, foi um momento de emoção indescritível. Ao avistar a Basílica, senti uma mistura de gratidão, alegria e realização. Vieram à mente todos os passos dados, todas as dificuldades superadas e todas as pessoas que fizeram parte dessa jornada de alguma forma. As lágrimas que surgiram naquele momento eram a expressão de um coração profundamente agradecido.

Volto para casa com a certeza de que essa experiência me tornou uma pessoa melhor, mais forte e mais consciente da importância da gratidão. Levo comigo lembranças inesquecíveis, novas amizades, muitas reflexões e uma fé renovada.

Paulo

O Caminho da Fé:

Quando comecei a acompanhar os relatos de pessoas que haviam feito esse trajeto, eu comecei a imaginar: será que um dia eu conseguiria realizar esse sonho?

Bem, depois disto já se passaram três anos. Além de realizar este feito, já se foram três jornadas, terceiro Caminho da Fé concluído.

Antes do início da caminhada, eu estava muito inseguro devido ao estado de saúde em que eu me encontrava. Alguns dias antes, eu estava muito mal, com uma gripe forte, com a labirintite atacada e uma dor insuportável no tendão de Aquiles. Isso me fez pensar se seria possível seguir em frente com tantos problemas de saúde. Confesso que a incerteza, entre muitas dúvidas, me fez refletir sobre o atual momento.

Mas a força e a superação teriam que ser maiores que as dificuldades. Ao caminhar por alguns metros, percebi que tudo que eu havia sentido já não era mais motivo para desistir, pois naquele momento as dores e o mal-estar eu já não sentia mais.

Foi então que percebi que seria possível, com a bênção de Deus e Nossa Senhora Aparecida.

Agradeço a todos os familiares e amigos pelas inúmeras mensagens de otimismo, determinação e fé. Isso fez toda a diferença.

Agradeço também aos integrantes do grupo Firmes no Caminho. Vocês foram muito importantes para que essa jornada fosse abençoada.

A cada caminho temos oportunidades de apreciar as bênçãos de Deus e renovar a esperança e a fé em dias melhores. Fortificados, seguimos. Até o próximo caminho!

Rian

Fazer o Caminho da Fé me trouxe profundas reflexões sobre a vida e sobre os detalhes cotidianos que ignoramos. Ver a generosidade pura de quem cuida do próximo sem pedir nada em troca é transformador. Ouvir os relatos de tantos milagres ao longo do trajeto só me deu uma certeza: não importa o tamanho do cansaço ou do sofrimento, a fé em Nossa Senhora nos sustenta e renova as nossas forças.

Durante a jornada no Caminho da Fé, fui tocado por diversos relatos de milagres, destacando-se a história de uma mãe e seu filho. Recém-nascido, o menino foi diagnosticado com uma grave enfermidade pulmonar que exigia transferência imediata para a UTI. Diante do sofrimento, a mãe clamou pelo auxílio e pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida.

Dias depois, uma senhora misteriosa a visitou no hospital, confortando-a com a promessa de que o bebê melhoraria. Surpreendentemente, pouco tempo após essa visita, a equipe médica informou que o quadro havia se revertido e que a criança receberia alta. Passados 25 anos desse grande milagre, mãe e filho percorreram juntos o Caminho da Fé, demonstrando, a cada passo e com todo o fôlego, a completude daquela cura divina.

Simone

Fazer o Caminho da Fé foi uma experiência surreal. Na minha cabeça, eu pensava: é só uma caminhada, vai ser fácil. Pois eu digo que não é nada fácil.

Já no terceiro dia pensei em desistir, pois as dores eram muitas. E justo nesse dia ficamos em uma pousada onde a dona era um ser iluminado. Ali eu vi que era capaz, que não era qualquer coisa que iria me fazer desistir.

Dores físicas vão ter mesmo, mas tínhamos que ter fé. E cada dia da minha caminhada eu dedicava a uma pessoa. Nessa caminhada aprendi também a dar valor às coisas simples do dia a dia, reclamar menos e agradecer mais.

Enfim, essa foi minha primeira caminhada de muitas. Agradeço também aos meus companheiros que, durante 11 dias, me deram força. E ano que vem estamos juntos de novo.

A conclusão da jornada reforçou, para o grupo Firmes no Caminho, o significado da peregrinação como experiência de fé, amizade, gratidão e transformação pessoal. Mais do que a chegada ao Santuário Nacional, cada participante levou consigo as marcas de uma caminhada construída passo a passo, com apoio mútuo, oração e esperança renovada.

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