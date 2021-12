Prefeitura de Artur Nogueira e Senai abrem inscrições para curso gratuito de Inspetor de Qualidade

Interessados devem se inscrever até o dia 10 de dezembro, no PAT



A Prefeitura de Artur Nogueira, em parceria com o Senai, está com as inscrições abertas para o curso profissionalizante e gratuito “Inspetor de Qualidade”. Ao todo, serão disponibilizadas 10 vagas, e os interessados devem se inscrever até o dia 10 de dezembro.

De acordo com a Administração Municipal, a capacitação terá carga horária de 160 horas, e as aulas serão ministradas no período de 14 de dezembro de 2021 a 8 de março de 2022, de segunda a sexta-feira, das 18h às 22h, na EMEF Prefeito Ederaldo Rossetti (CAIC).

AS INSCRIÇÕES

As inscrições se encerram na próxima sexta-feira, dia 10 de dezembro, e devem ser feitas no Posto de Apoio ao Trabalhador (PAT), localizado no Núcleo Administrativo, das 8h às 17h. Para participar, é necessário ter concluído o Ensino Fundamental e ser maior de 16 anos.

No momento da inscrição, os candidatos devem levar os seguintes documentos pessoais (original e cópia): RG, CPF, comprovante de endereço em nome do aluno ou representante legal e comprovante de escolaridade. Caso o candidato seja menor de 18 anos, será necessário o RG e CPF do pai ou da mãe, ou do responsável legal.

As vagas serão preenchidas por ordem de chegada e, caso haja alta procura, será feita uma lista de espera para o caso de novas turmas. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone (19) 3827-5429.

O CURSO

O Curso de Qualificação Profissional – Inspetor de Qualidade tem por objetivo o desenvolvimento de competências relativas à condução e realização de inspeções de peças e conjuntos mecânicos por meio de medições dimensionais e geométricas, no início, durante e ao término de cada etapa do processo de fabricação, utilizando instrumentos de medição e ferramentas da qualidade seguindo normas de saúde e segurança, técnicas e ambientais.

Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Artur Nogueira