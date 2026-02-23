Prefeitura de Artur Nogueira realiza Mutirão Emprega Já com mais de 300 vagas

Ação acontece no dia 5 de março, na Casa da Juventude, e vai reunir empresas, Procon, Sebrae e Univesp em uma manhã dedicada à geração de oportunidades

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Juventude, promove no próximo dia 5 de março mais uma edição do Mutirão Emprega Já, com mais de 300 vagas de emprego disponíveis. O evento será realizado das 9h às 12h, na Casa da Juventude, reunindo empresas que estão em busca de novos colaboradores e trabalhadores interessados em ingressar ou retornar ao mercado.

O prefeito Lucas Sia (PL) destacou a importância da iniciativa. “O Mutirão Emprega Já é uma ação concreta para fortalecer a economia local e ampliar as oportunidades para a nossa população. Estamos trabalhando para conectar quem precisa de emprego às empresas que estão contratando”, afirmou.

Rede de oportunidades

Além das vagas, o Mutirão contará com atendimento do Procon e do Sebrae, oferecendo orientações aos trabalhadores e empreendedores. O Polo da Univesp em Artur Nogueira também estará presente para divulgar o vestibular e as vagas disponíveis em cursos superiores gratuitos.

Como participar

Os interessados devem retirar a carta de encaminhamento no Poupatempo até o dia 4 de março. No dia do evento, é necessário levar currículos atualizados e documentos pessoais.

As senhas para atendimento serão distribuídas a partir das 8h30, conforme ordem de chegada.

A Casa da Juventude está localizada na Rua João Machado, 353, no Jardim Bela Vista.