São Paulo investiga caso suspeito de Ebola em paciente internado no Emílio Ribas

Homem de 37 anos está em isolamento e passa por exames; até o momento, não há confirmação laboratorial da doença

A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo investiga um caso suspeito de doença pelo vírus Ebola registrado neste sábado (30), na capital paulista. O paciente, um homem de 37 anos, está internado em isolamento no Instituto de Infectologia Emílio Ribas.

De acordo com as informações divulgadas, o caso foi registrado pela Coordenadoria de Controle de Doenças e pelo Centro de Vigilância Epidemiológica. O Instituto Emílio Ribas é referência para atendimento de casos suspeitos ou confirmados da doença.

O paciente segue em isolamento e passa por exames para confirmação ou descarte da suspeita. Até o momento, não há confirmação laboratorial de infecção pelo vírus Ebola.

As autoridades de saúde seguem acompanhando o caso conforme os protocolos de vigilância epidemiológica e biossegurança previstos para situações desse tipo.

Fonte: CNN Brasil

Crédito da foto: Frederick Murphy/CDC/AP via CNN Newsource

Siga o canal “O Regional” no WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Vb6Nnfd2phHTFnbH1d12