Holambra sedia 2ª etapa dos Jogos Desportivos do Circuito das Águas

Competições reúnem nove cidades em partidas de vôlei, futebol, futsal e basquete, com entrada gratuita

Holambra irá receber nos dias 28 e 29 de junho equipes de oito cidades para a segunda de cinco etapas dos Jogos Desportivos do Circuito das Águas Paulista. As partidas de vôlei, futebol, futsal e basquete serão realizadas no Ginásio Municipal, no Estádio Municipal Zeno Capato, no Ginásio do Imigrantes e no Campo do bairro Alegre (ao lado da UBS), a partir das 8h. A entrada é aberta ao público.

A Cidade das Flores participa do torneio com times de futsal masculino sub-12 e sub-14, futsal feminino sub-17, futebol de campo masculino sub-13 e sub-15, vôlei feminino e masculino sub-17 e basquete masculino sub-17.

Além de Holambra, os municípios de Jaguariúna, Pedreira, Amparo, Lindoia, Águas de Lindoia, Monte Alegre do Sul, Serra Negra e Socorro também fazem parte do campeonato.

“É uma grande satisfação para Holambra receber mais uma vez uma etapa dos Jogos Desportivos do Circuito das Águas. Esse é um evento que fortalece o esporte regional e movimenta as cidades participantes. Este ano estamos competindo em mais modalidades e com o objetivo claro de buscar o pódio”, disse o diretor municipal de Esportes, Pedro Paoliello Machado de Souza. “Deixo o convite para que a população prestigie as partidas, apoie nossos representantes e venha fazer parte desse momento importante para o município.”

Confira a programação:

Sábado, 28 de junho

Manhã, a partir das 8h

Vôlei

Local: Ginásio Municipal de Esportes / Ginásio do Imigrantes

Tarde, a partir das 13h

Futsal

Local: Ginásio Municipal

Domingo, 29 de junho

Manhã, a partir das 8h

Futebol de Campo

Local: Campo do Alegre / Estádio Municipal

Futsal

Local: Ginásio Municipal

Basquete

Local: Ginásio Municipal