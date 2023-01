Prefeitura de Mogi Mirim/Serviços estradas rurais

A Prefeitura de Mogi Mirim, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, segue com o trabalho diário de manutenção emergencial das estradas rurais do Município. Por solicitação de moradores e produtores rurais, servidores da pasta têm realizado serviços de retirada do barro e colocação de pedra britada.

Nos últimos dias, o trabalho foi feito em estradas do bairro rural do Brumado e do Cavenaghi, como a MMR 162, MMR 030, MMR 305, MMR 174 e a estrada da Fazenda Paraíso. São usados no serviço de manutenção, maquinário próprio da secretaria e o comboio do Cemmil que está à disposição do Município, como retroescavadeira, motoniveladora, pá carregadeira, caminhão basculante, dentre outros. O trabalho prossegue visando oferecer melhores condições de tráfego.