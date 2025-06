Inscrições para cursos gratuitos de Açougue e Panificação do Governo do Estado terminam nesta sexta

A Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse informa que as inscrições para os cursos gratuitos de Açougue e Panificação terminam nesta sexta-feira, 6 de junho, por meio do programa estadual Caminho da Capacitação.

As aulas acontecem de 9 a 24 de junho, de segunda a sexta-feira, em uma carreta adaptada instalado no Ginásio Municipal de Esportes com estrutura completa, que funcionará como sala de aula prática e teórica.

Serão três turmas: Panificação pela manhã (das 8h às 12h) e à tarde (das 13h às 17h), e Açougue à noite (das 18h às 22h). As vagas são limitadas, e as inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site: www.cursofussp.sp.gov.br.

A secretária de Desenvolvimento Social, Silvana Pinck Cortez, reforça a importância da iniciativa: “Essa é uma chance real de transformação para quem mais precisa. Os cursos trazem qualificação, novas possibilidades de trabalho e geração de renda. Agradecemos ao Governo do Estado por proporcionar essa oportunidade à nossa população.”

Em caso de dúvidas, a população pode entrar em contato pelo telefone (19) 3896-2556 ou procurar a Secretaria de Desenvolvimento Social, localizada na Rua Santo Antônio, nº 386, no Centro, das 8h às 17h.

Sobre o programa:

O Caminho da Capacitação é uma ação do Governo do Estado de São Paulo, parte do plano SuperAção SP, que busca promover qualificação profissional e geração de renda para famílias em situação de vulnerabilidade.

Mais de 30 carretas com salas de aula móveis circularão pelo estado, oferecendo 46 cursos gratuitos em áreas como gastronomia, beleza e tecnologia. O objetivo é ampliar o acesso à formação e fortalecer a empregabilidade da população que mais precisa.