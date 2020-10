Prefeitura inaugura Centro de Educação Infantil no Ypê Amarelo

O Ypê Amarelo passou a contar com um CEI (Centro de Educação Infantil). São quase 190 vagas oferecidas no prédio que presta homenagem à professora Maria Therezinha Boretti de Almeida, representada por familiares durante solenidade realizada na tarde de quinta-feira, 8.

A creche atenderá crianças de zero a três anos e custou cerca de R$ 2,7 milhões e foi viabilizada com recursos da Caixa Econômica Federal, através do Ministério das Cidades – hoje denominado como Ministério do Desenvolvimento Regional.

O prefeito Walter Caveanha destacou a importância do prédio inaugurado, que atenderá toda a demanda de moradores do Ypê Amarelo. Nas próximas semanas será inaugurada uma escola, totalmente equipada e suficiente para atender a demanda de moradores do bairro.

“É uma obra que valoriza a qualidade de vida para os moradores do Ypê Amarelo, que é um bairro que conta com estrutura fantástica, com uma nova avenida, a Alíbio Caveanha, que em breve será inaugurada, agora com creche, uma escola e em breve uma unidade básica de saúde”, disse.

A creche recebe o nome de Maria Therezinha, que nasceu em Itapira em 1929 e faleceu em 2016. Casou-se com Clóvis Franco de Almeida, com quem teve três filhos, Clovis Antonio, Cleuza e Clara, sete netos e 11 bisnetos.

Foi professora do Estado, dando aula nas escolas “Francisco Antonio Gonçalves”, “Antônio Giovani Lanzi” e “Luiz Martini”.

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL