PREFEITURA INAUGURA SEDE DO “GANHA TEMPO” EM ESTIVA GERBI

No início da noite dessa quarta-feira (19/2), a Prefeitura Municipal de Estiva Gerbi realizou a cerimônia de inauguração do “Ganha Tempo”.

O espaço possui parceria com o Detran-SP, Cartório Eleitoral, Junta de Serviço Militar e em breve, assessoria jurídica gratuita em convênio com a OAB.

São ofertados os serviços de documentação de veículos, alistamento militar, emissão de título de eleitor e biometria, agendamento de documentos realizados no poupa tempo, impressão de carteira de trabalho

digital e CPF, além da impressão de documentos diversos, confecção de currículo e em breve, emissão de RG e assessoria jurídica gratuita com advogados da OAB de Mogi Guaçu.

A prefeita Claudia Botelho disse que essa prestação de serviço é mais uma conquista da administração para toda comunidade.

“Temos investido muito em ampliar o oferecimento de serviços, adquirindo novos equipamentos, qualificando os profissionais e oferecendo agilidade na prestação de serviços, pois a nossa população merece ter acesso ao melhor atendimento”, destaca a prefeita.

É importante destacar também que Estiva Gerbi agora possui o seu próprio cartório eleitoral, portanto, não havendo mais a necessidade do cidadão se deslocar à Mogi Guaçu para realizar serviços da justiça eleitoral.

Participaram da solenidade, a prefeita Cláudia Botelho, vereadores, secretários municipais, autoridades religiosas, além da ilustre presença do Superintendente Regional do Detran, Felipe Fávero da Silva

e do Diretor do Detran de Mogi Guaçu, Douglas de Almeida Ponce.

A Prefeitura de Estiva Gerbi agradece e parabeniza o trabalho dos servidores Valdemir Custódio, Márcia Emídio e Mislene de Almeida pelo excelente trabalho prestado junto aos cidadãos de Estiva Gerbi.