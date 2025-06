Três Finalistas de Santo Antônio de Posse Avançam no Miss São Paulo Teen Infantil

Com simpatia e personalidade, Larissa Helena, Antonela Maria e Nicole Biazzini brilham e avançam para a grande final estadual em São Paulo, marcada para o dia 30 de novembro

No último dia 1º de junho, em Campinas, três meninas de Santo Antônio de Posse encantaram jurados e público durante a seletiva do concurso Miss São Paulo Teen Infantil, um dos eventos mais aguardados do estado. Larissa Helena Camilo (6 anos), Antonela Maria de Ugo de Souza (5 anos) e Nicole Biazzini (10 anos) se destacaram com simpatia, desenvoltura e talento, conquistando vaga para a grande final estadual, que acontecerá no dia 30 de novembro, em São Paulo.

A próxima etapa será realizada no prestigiado Teatro Gamaro, reunindo finalistas de diversas cidades paulistas para um fim de semana intenso de atividades. No sábado, as meninas participarão de testes de interpretação, canto e entrevistas com agências de modelos e atores. No domingo, dia 30, elas subirão ao palco no desfile final, usando a camiseta oficial do concurso, calça jeans e traje de gala.

As meninas representaram com orgulho o município possense, conquistando jurados com espontaneidade e brilho próprio. O feito é motivo de celebração na cidade, que agora torce por suas representantes na final.

Mais que um concurso de beleza, o Miss São Paulo Teen Infantil valoriza a autoestima, a expressão artística e a confiança das participantes, sempre em um ambiente saudável e respeitoso. Dividido em faixas etárias — Mirim (4 a 7 anos), Infantil (8 a 10 anos), Pré-Teen (11 a 13 anos) e Teen (14 a 17 anos) —, o evento é uma vitrine de talentos em formação. A classificação das três meninas de Santo Antônio de Posse coloca o município em evidência no cenário estadual e mostra a importância de apoiar sonhos desde cedo.

A expectativa agora é grande, e famílias, amigos e toda a comunidade de Santo Antônio de Posse já demonstram apoio total às meninas, que levam muito mais do que beleza: levam história, identidade e esperança para a final.