Prefeitura incentiva empreendedorismo feminino em Artur Nogueira

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Administração e do Departamento de Desenvolvimento Econômico, realizou a 2ª edição do Workshop Sebrae Delas nesta quarta-feira (23), no Salão Nobre da Câmara Municipal. O evento gratuito reuniu cerca de 40 mulheres que sonham em empreender.

Durante o workshop, as nogueirenses puderem prestigiar e assistir a palestra “Descubra-se”, que discutiu os 5 pilares da inteligência emocional para o empreendedorismo feminino. Ao término da palestra, as empreendedoras nogueirenses Kelly e Silvana puderam compartilhar com o público parte de suas histórias de sucesso.

De acordo com a agente de Desenvolvimento Econômico, Tatiane Gibertoni Sia, o evento buscou motivar micros e pequenas empreendedoras a desenvolver suas ideais e incentivou novas possíveis empreendedoras a formalizar seus negócios.

Ao final do Workshop, as convidadas participaram de um delicioso Coffee Break.

SEBRAE DELAS

O Sebrae Delas é um programa de aceleração que busca fomentar e profissionalizar práticas empresariais e políticas públicas para valorizar as competências, comportamentos e habilidades das mulheres empreendedoras.

Tem ainda o objetivo de promover o empreendedorismo feminino, despertar para o auto conhecimento, possibilitar o aumento de rede de contatos, aumentar a competitividade dos negócios liderados por mulheres e facilitar acesso a mercado e a crédito orientado.



A palestra “Descubra-se” teve como objetivo:

-Trabalhar os aspectos comportamentais da mulher por meio da Inteligência Emocional.

-Provocar e despertar na mulher o autoconhecimento e a gestão das emoções.

-Desenvolver novos comportamentos, coragem e autoconfiança para tomada de decisões que a leva ao caminho da autonomia financeira.