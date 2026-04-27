Prefeitura realiza audiência pública sobre Plano Municipal pela Primeira Infância

Encontro acontece às 18h, na Câmara Municipal, e apresentará diretrizes que irão nortear políticas públicas para crianças de 0 a 6 anos pelos próximos 10 anos

A Prefeitura de Artur Nogueira realiza, nesta terça-feira (28), uma audiência pública para apresentação do Plano Municipal pela Primeira Infância. O encontro acontece às 18h, na Câmara Municipal, e é aberto à participação da população.

Durante a audiência, será apresentado o documento elaborado por um comitê intersetorial, responsável por estruturar o plano que irá orientar, pelos próximos 10 anos, as políticas públicas voltadas ao desenvolvimento integral de crianças de 0 a 6 anos no município.

A iniciativa é uma etapa fundamental antes do envio do projeto de lei à Câmara Municipal. Após a apresentação, o plano será encaminhado ao setor jurídico da Prefeitura e, posteriormente, aos vereadores, que irão analisar e votar sua transformação em lei.

O Plano Municipal pela Primeira Infância começou a ser elaborado em setembro de 2025 e contou com a participação de representantes de diversas secretarias, como Educação, Saúde, Assistência e Desenvolvimento Social, Gabinete e Governo, Esporte e Lazer e Agricultura, além de conselhos municipais ligados ao tema.

De acordo com o prefeito Lucas Sia (PL), o documento representa um avanço importante para o município. “Este plano estabelece diretrizes e metas claras para garantir o desenvolvimento integral das nossas crianças na primeira infância, olhando para os próximos 10 anos com responsabilidade e planejamento. É um trabalho construído de forma conjunta, que considera as necessidades reais das famílias nogueirenses”, destacou.

A Prefeitura reforça o convite para que a população participe da audiência, que visa fortalecer as políticas públicas e assegurar um futuro melhor para as crianças de Artur Nogueira.