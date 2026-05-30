Morre José Peccinini Petri, ex-prefeito de Amparo, aos 100 anos

Engenheiro administrou o município entre 1956 e 1957 e teve atuação de destaque nacional e internacional na área do termalismo

Morreu por volta das 11h deste sábado (30), em Amparo, o engenheiro José Peccinini Petri, ex-prefeito do município. Ele tinha 100 anos.

Petri foi nomeado prefeito pelo então governador Jânio Quadros, em um período em que os prefeitos das chamadas estâncias sanitárias, como Amparo, não eram eleitos diretamente pela população. Ele administrou a cidade entre 6 de abril de 1956 e 9 de maio de 1957.

Além da atuação política, José Peccinini Petri teve destaque nacional e internacional na área do termalismo. Ele foi fundador e presidente da Sociedade Brasileira de Termalismo, criada em 1974 para o estudo e a divulgação do setor, tornando-se posteriormente presidente de honra da entidade.

O engenheiro também ocupou o cargo de vice-presidente da Organização Mundial de Termalismo para a América Latina, função que exerceu até 2007.

José Peccinini Petri era viúvo de Maria Mathilde Falavigna Petri. Ele deixa quatro filhos e sete netos.

Até a última atualização desta reportagem, as informações sobre velório e sepultamento ainda não haviam sido divulgadas.

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