PROCON E SECRETARIAS DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA COBRAM CPFL E OPERADORAS SOBRE REPAROS EM FIAÇÕES

O Procon de Jaguariúna e as secretarias municipais de Obras e Serviços e de Mobilidade Urbana promoveram nesta quarta-feira (20) uma reunião online com representantes da CPFL Energia e das operadoras de telefonia com o objetivo de discutir o problema das fiações soltas nos postes da cidade, que têm provocado transtornos à população.

Segundo o diretor do Procon de Jaguariúna, Edison Cardoso de Sá, durante a reunião foi cobrada “uma efetiva ação das operadoras e da CPFL com um planejamento que tenha começo, meio e fim desses reparos nas fiações que estão causando problemas de insegurança, problemas estéticos e riscos constantes de acidentes”.

Além do diretor do Procon, também participaram da reunião virtual a secretária de Obras e Serviços, Fernanda Santana, e o secretário de Mobilidade Urbana, Ricardo Cortês.

Ainda segundo o diretor do Procon, ficou acordado que será entregue à CPFL e operadoras de telefonia uma relação dos bairros de cada região da cidade que apresentam problemas para que os reparos possam ser iniciados.

“O Procon de Jaguariúna fará uma fiscalização quanto ao cumprimento do cronograma de reparos, pois não podemos conviver com esse problema que aflige os cidadãos da nossa cidade”, completou Edison.