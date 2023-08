Procurado da Justiça Encontrado em Caso de Violência Doméstica

Da Redação

Foto Divulgação PM

Na noite de ontem dia 22 de agosto, uma ocorrência policial na cidade de Mogi Mirim chamou a atenção das autoridades locais. O incidente, envolveu uma equipe de policiais, a US I-26233, composta pelo CB PM Menossi e pelo SD PM L Silva, que teve como indiciado um indivíduo identificado como J. O.

A ocorrência começou com a notificação via COPOM de um caso de violência domésta. Quando os policiais chegaram ao local e investigaram a situação, descobriram que se tratava de uma discussão entre um casal. Eles prontamente orientaram as partes envolvidas na tentativa de resolver o conflito e encerrar o atendimento.

No entanto, durante a investigação, o COPOM (Centro de Operações da Polícia Militar) informou à equipe que a parte masculina envolvida na discussão, identificada como J. O., estava na condição de procurado da justiça por crime cível. Diante dessa informação crucial, a equipe de policiais tomou as medidas necessárias.

O indiciado, J. O., agora permanece à disposição da justiça, que deverá tomar as medidas cabíveis em relação ao seu caso. A rápida ação da equipe de policiais na resolução da ocorrência de violência doméstica acabou revelando um indivíduo procurado, demonstrando a importância do trabalho diligente da polícia na manutenção da segurança e da ordem pública em Mogi Mirim.

Esse incidente destaca como a atenção aos detalhes e a colaboração entre as equipes policiais e os sistemas de comunicação podem resultar na identificação e detenção de pessoas procuradas pela justiça, garantindo assim um ambiente mais seguro para a comunidade local. A polícia continua a cumprir seu papel fundamental na proteção da sociedade e na aplicação da lei.