Mogi Mirim reabre Ginásio Tucurão com novo piso e competição de futsal de base

Reforma contou com apoio de empresários locais e a próxima etapa será a modernização da iluminação.

O Ginásio de Esportes “Wilson Fernandes de Barros”, o Tucurão, será reaberto na terça-feira (24) com o início da Copa Marfim de Futsal de Base. Inaugurado em 1982, o Tucurão é o principal ginásio para a prática de esportes de quadra do município e que é utilizado para competições e realização de aulas das escolinhas da Sejel (Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer).

O local passou por uma minirreforma que contemplou a troca do piso com um revestimento de resina epóxi. Também foi feita a pintura e externa do ginásio, substituindo a cor preta pelas cores da bandeira do Município (azul, amarela e laranja). Também foram instalados alguns equipamentos de segurança.

A revitalização do Tucurão foi possível pela colaboração de empresários locais que compraram a ideia de ajudar o esporte do Município e deixar o local mais agradável tanto para os atletas como para o público que acompanha as competições realizadas no local.

Segundo o secretário, Geraldo Bertanha, o Gebê, o trabalho ainda não acabou.

A próxima etapa dos trabalhos será a modernização da iluminação que será feita com recursos próprios da Prefeitura, com previsão de ser entregue entre julho e agosto.