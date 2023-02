Programa de Concessões Rodoviárias fecha 2022 com mais de 26,7 mil empregos no Estado de São Paulo

São Paulo, 06 de fevereiro de 2023 – O Programa de Concessões Rodoviárias do Estado de São Paulo, sob gestão da ARTESP – Agência de Transporte do Estado de São Paulo fechou o ano de 2022 empregando mais de 26,7 mil trabalhadores, entre vagas diretas e indiretas. São funcionários que ocupam os mais diversos tipos de cargos e funções. O número se refere ao total de empregos existentes nas 20 concessionárias de rodovias do Estado ao final de dezembro.

As inúmeras frentes de trabalho contratadas pelas operadoras podem ser vistas ao longo dos mais de 11,1 mil quilômetros de rodovias. São responsáveis por serviços de rotina como a recuperação de pontes e viadutos, implantação de elementos de segurança como defensas metálicas e barreiras rígidas, limpeza nos sistemas de drenagem com a desobstrução e recuperação de calhas de drenagem, manutenção ou troca da sinalização, poda das áreas que margeiam as rodovias, entre outras intervenções.

Os colaboradores das concessionárias de rodovias do Estado incluem também os integrantes das equipes de operação e de manutenção das rodovias, motoristas, profissionais do Atendimento Pré-Hospitalar (APH) distribuídos em turnos para garantir assistência 24 horas, operadores de guinchos e outros atendimentos aos usuários. Dos 26,7 mil trabalhadores, 13,4 mil ocupam vagas diretas e 13,3 mil indiretas. No ano de 2021, eram mais de 12,6 mil postos de empregos diretos e outros 13,9 mil indiretos.

“São Paulo possui um programa de concessões bastante exitoso com grandes investimentos, geração de empregos e fomento ao desenvolvimento social e econômico. Cabe à agência reguladora fiscalizar e manter os elevados padrões de qualidade com as melhores condições de segurança para quem viaja”, destaca o diretor-geral da ARTESP, Milton Persoli.

Os interessados em trabalhar nas concessionárias ligadas ao Programa de Concessões Rodoviárias poderão verificar as vagas de emprego abertas nas redes sociais da ARTESP. E, no site da Agência, há um link com direcionamento para as páginas de “trabalhe conosco” das concessionárias: confira aqui.

Sobre a ARTESP

A ARTESP – Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – regula o Programa de Concessões Rodoviárias do Governo do Estado de São Paulo há mais de 20 anos. Sob sua gerência, estão 20 concessionárias, que atuam em 11,1 mil quilômetros de rodovias, o que representa quase 41,1% da malha estadual, abrangendo 335 municípios.

A Agência também fiscaliza o Transporte Intermunicipal de Passageiros, exceto nas Regiões Metropolitanas de São Paulo, de Campinas, da Baixada Santista, do Vale do Paraíba/Litoral Norte e Sorocaba. Dentre as ações, realiza auditoria de frota, garagem e instalações, ações fiscais na operação das linhas regulares, nos terminais rodoviários e nas rodovias. Além disso, a ARTESP é responsável pela regulação da concessão de 27 aeroportos regionais.