ACIMM promove 1ª Feijuca com diversão, networking e comida à vontade

Imagem Ilustrativa

Ingressos já disponíveis para associados e colaboradores; evento exclusivo no Haras Imperatriz

A Associação Comercial e Industrial de Mogi Mirim (ACIMM) está com tudo pronto para a 1ª Feijuca da entidade, marcada para o dia 20 de julho (domingo), das 12h às 18h, no Haras Imperatriz. O evento promete uma tarde de descontração, networking e muita diversão para empresários e colaboradores das empresas associadas.

Os ingressos estão disponíveis na sede da ACIMM e o lote atual pode ser adquirido até o dia 17 de julho. Na compra do primeiro ingresso, o segundo sai de graça — basta doar um brinde para o sorteio que acontecerá no evento (válido para o primeiro ingresso por CNPJ). A entrada é permitida para maiores de 18 anos e os ingressos são vendidos somente presencialmente na sede da ACIMM, com Ingrid (19) 99615-2742 ou Vitor (19) 97131-9972.

A feijoada completa será servida pelo Buffet Santa Cruz, com cerveja gelada, refrigerante, água, cachaça artesanal e uma mesa de sobremesas irresistível. A programação ainda conta com o show animado do Grupo Entre Amigos, risadas garantidas com o stand-up da sensacional Pri Drag Queen e encerramento em grande estilo com a bateria vibrante da escola de samba Samba FAMM.

A iniciativa é exclusiva para associados e colaboradores, reforçando o espírito de união e fortalecimento do ambiente de negócios local. Proprietários devem procurar a ACIMM para garantir os ingressos da equipe, enquanto os colaboradores devem solicitar diretamente ao responsável da empresa.

A ACIMM convida todos para essa festa inesquecível!