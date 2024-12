Programa Fila Zero de Amparo oferece exames de Ressonância Magnética e transporte gratuito para pacientes

Iniciativa visa reduzir a fila de espera de exames e melhorar o acesso à saúde para a população.

O Programa Fila Zero da Prefeitura de Amparo dá um importante passo na ampliação dos serviços de saúde do município, oferecendo a realização de exames de Ressonância Magnética para pacientes que aguardam na fila de espera. Agora, em dezembro, nos dias 23, 26, 27 e 30, os pacientes terão a oportunidade de realizar o exame no Hospital Maternidade de Campinas, localizado na Av. Orosimbo Maia, 165, Vila Itapura, Campinas (SP).

A empresa Digimax, especializada em exames de Ressonância Magnética, será responsável pela realização dos procedimentos. O objetivo é reduzir a fila de espera de exames, que atualmente conta com 1.121 pacientes, muitos dos quais aguardam há mais de 15 meses. Inicialmente, serão realizados 40 exames neste mês, e, a partir de janeiro, o número de atendimentos será gradativamente ampliado.

Os atendimentos serão direcionados para pacientes que não necessitam do uso de contraste, procedimento utilizado em alguns exames. Aqueles que precisarem do contraste, representando cerca de 5% da demanda, serão encaminhados para outras unidades de saúde que oferecem esse tipo de acompanhamento médico específico.

Além disso, a Secretaria Municipal de Saúde de Amparo oferecerá transporte gratuito para os pacientes que não tiverem condições financeiras de se deslocar até Campinas. Uma van será disponibilizada para levar os pacientes, enquanto os que tiverem condições poderão se deslocar por conta própria.

Para o secretário de Saúde, Gilberto Ferreira Martins Júnior, a escolha do Hospital Maternidade de Campinas foi estratégica. “O local funciona 24 horas por dia e, com isso, poderemos ampliar a quantidade de exames, realizando os procedimentos até mesmo no período da noite ou finais de semana. Isso é uma grande conquista para a saúde de Amparo e um passo importante para diminuir a espera por exames tão necessários para o diagnóstico e tratamento dos nossos cidadãos,” afirmou.

O Prefeito Carlos Alberto Martins também comentou a importância desta iniciativa. “Este é um passo fundamental para garantir um atendimento mais rápido e eficaz para a população de Amparo. A saúde é uma das nossas maiores prioridades e, com ações como o Programa Fila Zero, buscamos oferecer um serviço mais eficiente, reduzindo o tempo de espera e promovendo a qualidade de vida para todos”, disse.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a ação é realizada com recursos da expansão da Tabela SUS Paulista. Além disso, a Prefeitura de Amparo está implementando um projeto irá alavancar em 2025, que contempla a criação de um Centro de Diagnóstico de Imagem, a ser instalado no Hospital Anna Cintra. Também está em andamento o projeto para a construção de uma clínica de Hemodiálise, visando ampliar ainda mais a oferta de serviços médicos essenciais para a população.