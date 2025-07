Família é feita refém durante roubo a residência na zona rural de Jaguariúna

Criminosos agrediram moradores e fugiram com veículos e objetos da casa; Polícia Civil investiga o caso

Uma família com três pessoas – pai, esposa e filho – foi vítima de um roubo violento na madrugada desta quarta-feira (2), em um sítio localizado no bairro Borda da Mata, zona rural de Jaguariúna. De acordo com o boletim de ocorrência registrado na Delegacia de Polícia da cidade, três homens armados e encapuzados invadiram a residência, agrediram os moradores e fugiram levando veículos, eletrônicos e objetos pessoais.

Segundo o relato de um dos moradores, um homem adulto, estava deitado em sua cama utilizando o celular quando os criminosos arrombaram a porta e o renderam. Ele foi amarrado e agredido. Os assaltantes usavam roupas escuras e cobriram o rosto durante a ação.

Após isso, os criminosos foram até o quarto onde estava o filho adolescente do casal, de 16 anos, que também foi agredido. A família relatou que o jovem foi alvo de violência física porque os assaltantes não encontravam o videogame da casa. Os criminosos reviraram os cômodos e subtraíram diversos bens.

Na fuga, os assaltantes ainda levaram dois veículos da família: uma caminhonete e uma motocicleta. Antes de deixarem o local, trancaram os três moradores dentro de um dos quartos da casa.

A Polícia Civil investiga o caso, que foi registrado como roubo consumado em residência com violência e restrição de liberdade das vítimas. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.