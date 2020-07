Programa Jaguariúna Solidária já arrecadou cerca de 11 toneladas em alimentos e refeições

O programa Jaguariúna Solidária já recebeu cerca de 11 toneladas em doações de alimentos e refeições coletivas. Segundo balanço divulgado pela Secretaria de Assistência Social de Jaguariúna, o programa mobilizou mais de 100 doadores desde o início da quarentena do novo coronavírus, em março. O projeto, criado pela Prefeitura de Jaguariúna, tem o objetivo de estimular as doações e facilitar o exercício da solidariedade no município.

Também foram doados 2.800 litros de leite e mais de 4 mil cestas básicas, além de kits de limpeza e higiene, máscaras e aventais, álcool em gel e fraldas descartáveis.

“O programa está sendo muito importante nesse período difícil, em que a as demandas na área social aumentaram muito”, explicou a secretária de Assistência Social, Andréa Dias Lizun. “A palavra de ordem é solidariedade. A sociedade civil e as empresas estão nos ajudando muito”, afirmou.

CADASTRO

Para se cadastrar no Jaguariúna Solidária, os interessados em doar ou em receber ajuda podem acessar o hotsite https://jaguariuna.sp.gov.br/coronavirus/jaguariuna-solidaria/ e preencher os dados. Também há a opção de fazer a doação pessoalmente na sede do Fundo Social de Solidariedade, que fica na rua Cândido Bueno, 792. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3867-2344.