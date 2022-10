Projeto do Memorial Capitão Bellini é apresentado

No fim da tarde desta sexta-feira, 27, o prefeito Toninho Bellini fez a apresentação do projeto do Memorial Capitão Bellini que será construído ao lado do Museu do Esporte, na antiga Estação Fepasa. Uma exposição temporária com fotos e itens do atleta foi montada no local.

“Por tudo que meu tio Bellini representa na história do futebol mundial e também na de Itapira, eu entendo que tínhamos que fazer algo que o valorizasse. E foi quando que, no meio desse ano, procurei pelo nosso designer Tiago Pompeu para começar a idealizar esse projeto para que o mesmo fosse apresentado agora em outubro, dentro das comemorações de aniversário da cidade. E o que temos aqui hoje é uma parte daquilo que pretendemos ter nesse espaço”, explicou o Prefeito.

O novo espaço contará com exibição de acessórios do jogador, artigos históricos como publicações e fotografias e interatividade através de aplicações nas paredes e no solo que farão com que os visitantes tenham uma experiência imersiva no ambiente futebolístico de 1958, que foi quando o zagueiro Hideraldo Luiz Bellini conquistou junto com a Seleção Brasileira o primeiro título mundial da principal competição de futebol do mundo.

A sala do futuro memorial permanecerá aberta para visitação com sua exposição temporária de terça a sexta-feira das 8h00 às 11h20 e das 13h00 às 17h20. Ainda não há data definida para a montagem final do projeto.

Confira o vídeo de apresentação no link https://youtu.be/FLFd5LqCCM4.