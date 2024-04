Projeto “Esporte e Bem Estar IX” abre segundo lote de inscrições gratuitas para Cãominhada a partir da próxima terça-feira (9)

Evento acontece no dia 14 de abril, na Praça Arautos da Paz, em Campinas, e terá serviços de saúde e aulas coletivas de zumba, ginástica e ritmos

O projeto “Esporte e Bem Estar IX” abre na próxima terça-feira (9) o segundo lote de inscrições para a Cãominhada. O evento, que acontece em na Praça Arautos da Paz no dia 14 de abril, vai reunir centenas de tutores e bichinhos de estimação de toda a região. Promovida pelo Instituto Eco Ambiental e Social (IEAS) com patrocínio da Mars Petcare, a edição 2024 do projeto Esporte e Bem Estar também terá serviços de saúde como aferição de pressão, avaliação física e nutricional, quick massage, além de aulas coletivas de alongamento, zumba, ginástica e ritmos (saiba mais abaixo). Também serão desenvolvidas atividades para as crianças, como desenhos e pinturas com lápis de cor e giz de cera.

A participação é totalmente gratuita e os inscritos serão presenteados com um kit que contém medalha de participação, camiseta, gymbag, boné ou viseira e uma barra de cereal e para os pets será distribuído 1 bandana e adesivos. O tamanho das camisetas está sujeito à disponibilidade no ato da retirada do kit.

Quem não conseguir garantir inscrição também poderá participar do evento, mas não terá direito ao kit.

As inscrições devem ser feitas pelo site www.minhasinscricoes.com.br. O link estará disponível na home do site a partir do dia 9 de abril. “O projeto Esporte e Bem Estar IX tem como objetivo incentivar a prática de exercícios físicos e os cuidados com a saúde, com foco na melhoria da qualidade de vida dos participantes. Estamos muito felizes por voltar a Campinas e convidamos os tutores a comparecerem com seus pets para aproveitar a programação que preparamos com muito carinho”, afirma a presidente do IEAS, Patrícia Henrique.

Cãominhada A concentração para a Cãominhada tem início marcado para às 7h, com largada prevista às 8h30. Podem participar pets de todos os tamanhos, desde que estejam com coleiras. Animais de grande porte devem utilizar focinheiras (Lei n° 11.531, de 11 de novembro de 2003).

Para garantir a segurança de todos os participantes, duas ambulâncias (UTI e remoção) estarão de prontidão para prestar qualquer tipo de socorro necessário durante o evento.

Retirada de kits De acordo com os organizadores, a entrega dos kits será realizada na Praça Arautos da Paz, das 13h às 18h, no dia 13 de abril, sábado que antecede o evento (veja informações sobre o local abaixo). Não haverá entrega de kits antes e após esse horário ou no dia do evento.

Para a retirada, será preciso apresentar comprovante de inscrição e um documento de identificação com foto. Não serão aceitos comprovantes de inscrição que não tenham sido finalizados e computados no sistema Minhas Inscrições para a etapa de Campinas.

A organização do evento ressalta ainda que será permitida a retirada dos kits por terceiros, com limite máximo de quatro kits por pessoa, desde que sejam apresentados os seguintes documentos: protocolo de inscrição do participante inscrito, uma cópia do documento do participante com foto e uma autorização escrita a próprio punho com a assinatura do inscrito. Realização O projeto Esporte e Bem Estar IX é uma realização do Instituto Eco Ambiental e Social (IEAS), com patrocínio da Mars Petcare por meio da Lei Paulista de Incentivo ao Esporte (LPIE), do Governo do Estado de São Paulo. A ação conta com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Campinas – SP.

INSTITUTO ECO AMBIENTAL E SOCIAL – IEAS

O Instituto Eco Ambiental e Social (IEAS) é uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), sem fins lucrativos, que tem como foco a preservação e conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável. Saiba mais sobre o Instituto acessando o site www.institutoeco.com.br.

ESPORTE E BEM-ESTAR IX

Inscrições 2 lote: a partir do dia 9 de abril pelo site www.minhasinscricoes.com.br.

As inscrições serão encerradas assim que as vagas forem preenchidas Retirada dos kits Data: 13 de abril de 2024 (sábado) Local: Praça Arautos da Paz Endereço: Rua Vital Brasil, S/N – Parque Taquaral – Campinas/SP Horário: 13h às 18h Evento Data: 14 de abril de 2024 Local: Praça Arautos da Paz Endereço: Rua Vital Brasi, S/Nº – Parque Taquaral – Campinas/SP Horário da abertura da arena: 7h às 12h Cãominhada: largada às 8h30

Informações: Site https://www.institutoecoesportes.com.br/web/bem-estar-ix-campinas-caominhada-202

E-mail: contato@institutoeco.com.br