McDonald’s celebra o sucesso do Cheddar McMelt no Brasil e apresenta Super Cheddar McMelt Bacon

Ele chegou em 1994 como uma edição limitada, mas acabou conquistando um lugar fixo no coração (e no cardápio) dos brasileiros. Para celebrar a história de amor dos fãs com o Cheddar McMelt, o McDonald’s lança uma nova versão do clássico: o Super Cheddar McMelt Bacon, que chega por tempo limitado.

Com hambúrguer suculento de carne 100% bovina, cebola grelhada no shoyu, pão escuro com gergelim e o inconfundível molho lácteo com queijo tipo cheddar, o sanduíche agora ganha bacon crocante e uma camada extra de molho cheddar – um presente para os verdadeiros cheddar lovers. Essa versão está disponível a partir de 15 de abril em todos os restaurantes da rede e no app do Méqui via McDelivery.

Quem é membro do programa de fidelidade Meu Méqui pode aproveitar pode resgatar um Cheddar McMelt clássico com 40 mil pontos ou o novo Super Cheddar McMelt Bacon com 45 mil pontos.

