QUATRO BANDAS VÃO AGITAR O CARNAVAL DE JAGUARIÚNA

Se você gosta de Carnaval pode se preparar porque aqui em Jaguariúna a Prefeitura, por meio da secretaria municipal de turismo e cultura, vai fazer a maior folia na praça Umbelina Bueno, no Centro. Serão dois dias de festa para você e sua família. Confira quais bandas que vão agitar os foliões:

Domingo, dia 23:

– Banda Valquíria tocará na matinê das 16h às 18h e também no carnaval para adultos das 19h às 21h30.

Terça-feira, dia 25:

– Banda Folia agitará as crianças na matinê das 16h às 17h30.

– Bloco União Altaneira (Unicamp) tocará para crianças e adultos das 17h30 às 19h.

– Banda Folia – 19h às 21h.

Como não pode faltar, a secretaria de turismo e cultura distribuirá confete e serpentina aos foliões. “A gente faz carnaval de Jaguariúna pensando na família toda. Adultos e crianças sempre se divertem muito e neste ano não será diferente”, disse a secretária de turismo e cultura, Maria das Graças Hansen Albaran Santos.

TRÂNSITO:

Por causa do Carnaval, as ruas no entorno da praça Umbelina Bueno serão fechadas nos dias 23 e 25 de fevereiro, a partir das 7h.

SEGURANÇA:

Durante os dois dias de folia, o local da festa será monitorado por câmeras e a segurança será reforçada por Guardas Municipais, Policiais Municipais e uma equipe de segurança particular.

Reportagem: Lícia Mangiavacchi

Foto: Ivair Oliveira