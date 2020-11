Rapaz morre em torre de energia numa área rural de Engenheiro Coelho

Um rapaz morreu na tarde desta quinta-feira, dia 12, numa torre de energia no município de Engenheiro Coelho. De acordo com as informações preliminares, o rapaz teria tirado a própria vida se enforcando no alto da torre.

Segundo as informações, ele estaria com depressão e se tratava no CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) de Engenheiro Coelho.

Devido ao ocorrido a cidade de Engenheiro Coelho teve corte no fornecimento de energia, mas Artur Nogueira, Conchal e Mogi Mirim também tiveram problemas com a distribuição de energia. Após a retirada o corpo foi levado para Instituto Médico Legal de Limeira.