Holambra institui a “Semana de 32” em homenagem à Revolução Constitucionalista

Nova lei municipal cria semana comemorativa em julho para resgatar história regional e promover atividades educativas e culturais

A cidade de Holambra agora conta oficialmente com a “Semana Municipal de Comemoração da Revolução Constitucionalista de 1932”. A data foi instituída por meio da Lei nº 1.101, sancionada pelo prefeito Fernando Henrique Capato em 18 de junho de 2025, após aprovação unânime na Câmara Municipal. A celebração será realizada anualmente na semana do dia 9 de julho e tem como objetivo preservar a memória regional e fortalecer a identidade histórica e cidadã.

A iniciativa surgiu a partir de um grupo de cidadãos de Holambra engajados com a história local: Jane Bueno de Camargo, Ana Karina Klinke Theodoro, José Vermeulen e Willy Groot. Por meio de um ofício encaminhado à Câmara Municipal, o grupo solicitou apoio para a criação da semana comemorativa, propondo a realização de atividades simbólicas e educativas, com a participação de escolas e do Grupo de Escoteiros de Holambra.

“Nosso intuito é conectar a história do Estado de São Paulo com a identidade regional, mesmo que Holambra ainda não existisse como município na época. A memória é um elemento fundamental para a formação cidadã”, afirmaram os proponentes.

Apesar de não existir oficialmente em 1932, a região onde hoje se encontra Holambra teve participação significativa na Revolução Constitucionalista. O território, então pertencente a Mogi Mirim, foi palco de movimentações militares, abrigando trincheiras, soldados e armamentos. A logística da região foi crucial devido às linhas ferroviárias Mogiana e Sorocabana, utilizadas para transporte de tropas e suprimentos.

A região também guarda diversas curiosidades e lendas locais que reforçam o vínculo com o conflito histórico, como a capela do Bairro Borda da Mata, trincheiras ainda visíveis em algumas propriedades e relatos populares sobre armas descartadas no Córrego Borda da Mata. Além disso, os nomes de ruas como Campo de Pouso e Campo das Palmas remetem a episódios marcantes da época.

Com a promulgação da nova lei, a “Semana de 32” passa a integrar oficialmente o Calendário de Eventos do Município. A expectativa é que a iniciativa traga visibilidade à rica história da região e promova atividades que envolvam a comunidade, fortalecendo os laços entre passado e presente.

Foto atual da Capelinha no Bairro do Borda da Mata

Foto: mapa criado pelo mestre Jose Wasth Rodrigues, a importância estratégica da região na revolução constitucionalista

Foto : área agropecuária até ser adquirida pelo grupo de imigrantes holandeses em 1948, que fundaram a Colônia Holandesa de Holambra

Foto: Willy, Sr. Aparecido, Théo no dia 20 de maio de 2025 na Câmara Municipal de Holambra.